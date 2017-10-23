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حمادة في افتتاح الجمعية العامة لمؤتمر CONFREMO في ال AUL: نعمل لاقرار قانون انشاء الهيئة الوطنية لضمان الجودة في التعليم العالي

Posted by on October 23, 2017 0 Comment

افتتحت اليوم الجمعية العامة العاشرة لمؤتمر رؤساء الجامعات الفرنكوفونية في منطقة الشرق الأوسط CONFREMO، بدعوة من رؤساء هذه الجامعات والوكالة الجامعية للفرنكونية في الشرق الاوسط AUF وجامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان AUL، في الحرم الرئيسي للجامعة، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلا بوزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة. حضر حفل الافتتاح النائب عاطف […] أقراء المزيد من المصدر

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