عاجل: العراق يحشد قواته قرب خط أنابيب كردي لتصدير النفط

عاجل.. رويترز عن مصادر أمنية: العراق يحشد قواته قرب خط أنابيب كردي لتصدير النفط أخبار قد تهمكفارس سعيد:‏دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانعاجل: وسائل اعلام في صنعاء تزعم اسقاط طائرة تجسس امريكيةجريمة مروعة 🔴 ذبح لاجئة سورية وابنها في مصرالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا […] أقراء المزيد من المصدر