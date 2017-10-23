عاجل: تضرر مركبة مستوطن عقب رشقها بالحجارة شمال رام الله

عاجل: تضرر مركبة مستوطن عقب رشقها بالحجارة من قبل الشبان قرب بلدة ترمسعيا شمال مدينة رام الله. أخبار قد تهمكاحمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي وحمدين وفضيحة لأحمد موسي فى 2016شاب اميركي يطلق النار على نفسه ليبهر متابعيه على فيسبوكنجاة عائلة فلسطينية من ١٠ أشخاص في لبنان بعد سقوط سقف المنزلالأمم المتحدة رداً على مبادرة عون: […] أقراء المزيد من المصدر