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عاجل: داعس يقتل 116 مدنياً “انتقاماً” في القريتين السورية 

Posted by on October 23, 2017 0 Comment

عاجل: داعس يقتل 116 مدنياً “انتقاماً” في مدينة القريتين السورية قبل طرده منها أخبار قد تهمكفارس سعيد:‏دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانعاجل: وسائل اعلام في صنعاء تزعم اسقاط طائرة تجسس امريكيةرسميًا.. برشلونة يجدد عقد لويس سواريز حتى 2021ارتفاع ضحايا غرق العبارة الإندونيسية لـ 63 قتيلاالأعمال الإنسانية للصليب الأحمر اللبناني خلال أحداث […] أقراء المزيد من المصدر

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