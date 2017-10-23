عاجل.. التلفزيون السوري: مقتل 14 شخصاً وجرح 32 آخرين من المدنيين في غارة لطيران التحالف على حي القصور في دير الزور أخبار قد تهمك“لن أعود”.. بعد فوزها بـ759 مليون دولار في اليانصيب الأميركيمباشر مباراة مصر المقاصة و اتحاد الشرطة الاحد 25-12-2016 كأس مصر الزغبي: التسرع في التهليل لأعمال غير شرعية يضرب هيبة الدولةبرنامج احتفالات عيد مار […] أقراء المزيد من المصدر
Home » اخبار عاجلة » عاجل: مقتل 14 شخصاً وجرح 32 من المدنيين بغارة في دير الزور
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
No comments yet... Be the first to leave a reply!