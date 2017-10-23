للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب الباردة.. القاذفات الأمريكية محملة بأسلحة نووية

في ظل تصاعد التوتر العسكري مع كوريا الشمالية، كشف مسئول كبير بالجيش الأمريكي عن نوايا الولايات المتحدة لنشر طائرات قاذفة محملة بأسلحة نووية، للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب الباردة قبل 26 عاما. وفي مقابلة مع موقع “ديفنس ون” الأمريكي المختص بالشؤون العسكرية، تحدث الجنرال دافيد غولدفين رئيس أركان القوات الجوية الخطط الجديدة لبلاده، في محاولة […] أقراء المزيد من المصدر