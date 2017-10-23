مخيبر يشارك في اجتماع المنظمة العالمية للبرلمانيين الارثوذكس في سوتشي

Download يشارك النائب غسان مخيبر ممثلا مجلس النواب، في اجتماع مكتب المنظمة العالمية للبرلمانيين الارثوذكس في مدينة سوتشي في روسيا، وذلك للتحضير لمؤتمر يعقد في بيروت بتاريخ 25 آذار 2018، في موضوع “الحوار البرلماني الاسلامي المسيحي، لتعزيز الديمقراطية والحريات الاساسية”. أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانفارس سعيد:‏دافع […] أقراء المزيد من المصدر