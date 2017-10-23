“مركز الفلك الدولي” يتوقع سقوط القمر الصناعي اليوم.. ولكن اين؟

أكد مركز الفلك الدولي الذي يتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقراً له، أن سقوط القمر الصناعي اليوم الاثنين سيكون في الساعة 14:11 بتوقيت غرينتش ± 1 ساعة، موضحاً أن من الدول العربية التي قد تشهد السقوط الصومال واليمن والإمارات والمملكة العربية السعودية. وأشار المركز إلى أن المكان المتوقع للسقوط حالياً هو غرب أمريكا في المحيط […] أقراء المزيد من المصدر