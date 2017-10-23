أكد مركز الفلك الدولي الذي يتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقراً له، أن سقوط القمر الصناعي اليوم الاثنين سيكون في الساعة 14:11 بتوقيت غرينتش ± 1 ساعة، موضحاً أن من الدول العربية التي قد تشهد السقوط الصومال واليمن والإمارات والمملكة العربية السعودية. وأشار المركز إلى أن المكان المتوقع للسقوط حالياً هو غرب أمريكا في المحيط […] أقراء المزيد من المصدر
Home » اخبار عاجلة » “مركز الفلك الدولي” يتوقع سقوط القمر الصناعي اليوم.. ولكن اين؟
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