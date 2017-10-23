مستشار الأمن القومي الأميركي: من قاموا بتفجير مقر “المارينز” في لبنان أصبحوا قادة في “حزب الله” أخبار قد تهمكفارس سعيد:دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانعطل فني يلغي رحلة للخطوط السعودية من القاهرة إلى جدةعاجل 🔴 ٤ قتلى وعدد من الجرحى […] أقراء المزيد من المصدر
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