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مستشار الأمن القومي الأميركي: من قاموا بتفجير مقر “المارينز” في لبنان أصبحوا قادة في “حزب الله”

Posted by on October 23, 2017 0 Comment

مستشار الأمن القومي الأميركي: من قاموا بتفجير مقر “المارينز” في لبنان أصبحوا قادة في “حزب الله” أخبار قد تهمكفارس سعيد:‏دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانعطل فني يلغي رحلة للخطوط السعودية من القاهرة إلى جدة‏⁧‫عاجل 🔴‬⁩ ٤ قتلى وعدد من الجرحى […] أقراء المزيد من المصدر

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