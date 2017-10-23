ناشيونال جيوغرافيك دفعت مليون د. لهذا الفيديو، يستحق المشاهدة

ناشيونال جيوغرافيك دفعت $ 1 مليون لهذا الفيديو، يستحق المشاهدة أخبار قد تهمكابراج اليوم السبت 12-8-2017 حظك اليوم السبت توقعات الابراج 12 اغسطس 2017 Abraj Alyawmالديار : حرب على مواقع التواصل بين الاشتراكي والتيار الوطني انعكست على الجبل اتصالات وبيانات للتهدئة واجراءات امنية ترافق حشود المختارة غدامباشر مباراة آينتراخت فرانكفورت و أرمينيا بيليفيلت الثلاثاء 28-2-2017 […] أقراء المزيد من المصدر