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هذه هي الجامعات التركية التي  توفر منحاً دراسية للطلاب العرب

Posted by on October 23, 2017 0 Comment

أبوبكر خلاف هاف بوست عربي أصبحت تركيا في السنوات الأخيرة قِبلة للطلاب من مختلف دول العالم، وخاصة طلاب دول الربيع العربي، الراغبين في الدراسة واستكمال تعليمهم الجامعي نظراً لجودة التعليم، وتصنيف بعض جامعاتها ضمن قائمة أفضل 200 جامعة عالمياً. التسهيلات الممنوحة للطلاب الأجانب تتمثل في إمكانية الحصول على المنح الدراسية الكاملة للمتفوقين، وخصومات من الرسوم […] أقراء المزيد من المصدر

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