هذه هي الجامعات التركية التي  توفر منحاً دراسية للطلاب العرب

أبوبكر خلاف هاف بوست عربي أصبحت تركيا في السنوات الأخيرة قِبلة للطلاب من مختلف دول العالم، وخاصة طلاب دول الربيع العربي، الراغبين في الدراسة واستكمال تعليمهم الجامعي نظراً لجودة التعليم، وتصنيف بعض جامعاتها ضمن قائمة أفضل 200 جامعة عالمياً. التسهيلات الممنوحة للطلاب الأجانب تتمثل في إمكانية الحصول على المنح الدراسية الكاملة للمتفوقين، وخصومات من الرسوم […] أقراء المزيد من المصدر