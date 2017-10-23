”أم.تي.في.”: عدد من الفرقاء السياسيين من بينهم “التيار الوطني” طلب تمديد تسجيل المنتشرين في الخارج ولكن يبدو ان بري اختار الرد بسلبية أخبار قد تهمكفارس سعيد:دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانعاجل: وسائل اعلام في صنعاء تزعم اسقاط طائرة تجسس امريكيةجريمة مروعة 🔴 ذبح لاجئة سورية وابنها في مصرالبيت الأبيض: الوقت لم […] أقراء المزيد من المصدر
Home » اخبار عاجلة » ”أم.تي.في.”: “التيار الوطني” طلب تمديد تسجيل المنتشرين ولكن بري اختار الرد بسلبية
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
No comments yet... Be the first to leave a reply!