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‏”أم.تي.في.”: “التيار الوطني” طلب تمديد تسجيل المنتشرين‬⁩ ولكن  ⁧‫بري‬⁩ اختار الرد بسلبية

Posted by on October 23, 2017 0 Comment

‏”أم.تي.في.”: عدد من الفرقاء السياسيين من بينهم “التيار الوطني” طلب تمديد تسجيل المنتشرين في ⁧‫الخارج‬⁩ ولكن يبدو ان ⁧‫بري‬⁩ اختار الرد بسلبية أخبار قد تهمكفارس سعيد:‏دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانعاجل: وسائل اعلام في صنعاء تزعم اسقاط طائرة تجسس امريكيةجريمة مروعة 🔴 ذبح لاجئة سورية وابنها في مصرالبيت الأبيض: الوقت لم […] أقراء المزيد من المصدر

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