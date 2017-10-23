‏الان ⁧‫عون‬⁩: يمكن ان تكون ⁧‫القوات‬⁩ قد توقعت اكثر ولكن هناك مبالغة في التعبير 

‏الان ⁧‫عون‬⁩ للـ”أو تي في”: يمكن ان تكون ⁧‫القوات‬⁩ قد توقعت اكثر من ما هو ممكن بعد التفاهم ولكن هناك مبالغة في التعبير عن الاستياء من التعيينات أخبار قد تهمكفارس سعيد:‏دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانعاجل: وسائل اعلام في صنعاء تزعم اسقاط طائرة تجسس امريكيةجريمة مروعة 🔴 ذبح لاجئة سورية وابنها […] أقراء المزيد من المصدر