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‏الان ⁧‫عون‬⁩: يمكن ان تكون ⁧‫القوات‬⁩ قد توقعت اكثر ولكن هناك مبالغة في التعبير 

Posted by on October 23, 2017 0 Comment

‏الان ⁧‫عون‬⁩ للـ”أو تي في”: يمكن ان تكون ⁧‫القوات‬⁩ قد توقعت اكثر من ما هو ممكن بعد التفاهم ولكن هناك مبالغة في التعبير عن الاستياء من التعيينات أخبار قد تهمكفارس سعيد:‏دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانعاجل: وسائل اعلام في صنعاء تزعم اسقاط طائرة تجسس امريكيةجريمة مروعة 🔴 ذبح لاجئة سورية وابنها […] أقراء المزيد من المصدر

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