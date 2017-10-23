‏عاجل: الجيش يسلّم العقار عند طريق المطار لآل حجيج 

الجيش يسلّم العقار المتنازع عليه عند طريق المطار لآل حجيج وعناصر شركة الامن التابعة لجهاد العنان تباشر الانتشار في العقار (الجديد) أخبار قد تهمكفارس سعيد:دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانعاجل: وسائل اعلام في صنعاء تزعم اسقاط طائرة تجسس امريكيةجريمة مروعة 🔴 ذبح لاجئة سورية وابنها في مصرالبيت الأبيض: الوقت لم يعد […] أقراء المزيد من المصدر
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