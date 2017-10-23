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‏عاجل : ايفرتون يُعلن عن إقالة مدربه الهولندي رونالد كومان 

Posted by on October 23, 2017 0 Comment

‏عاجل : ايفرتون يُعلن عن إقالة مدربه الهولندي رونالد كومان أخبار قد تهمك‏عاجل.. السيسي يقرر صرف لكل لاعب مليون ونصف المليون جنيه وفاة تشاك بليزر الموقوف مدى الحياة بسبب فضيحة الفساد في الفيفالا رونالدو ولا ميسي .. هذا هو اللاعب الأغلى في العالمقبول استقالة الرئيس حرفوش من الشانفيلالمفكرة ليوم الاثنين 16 تشرين الاول 2017Paris Saint-Germain vs […] أقراء المزيد من المصدر

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