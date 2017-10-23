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‏عاجل: مقتل 4 عسكريين نتيجة ⁧‫كمين‬⁩ في ⁧‫نيجيريا‬⁩

Posted by on October 23, 2017 0 Comment

‏عاجل: مقتل 4 عسكريين نتيجة ⁧‫كمين‬⁩ في ⁧‫نيجيريا‬⁩ أخبار قد تهمكعاجل: تفكيك خلية تابعة ل”داعش” في موسكوملاحظات سياسية في “التشكيلات القضائية».. حصة الأسد للتيار الوطني الحرنتائج لعبة يومية yawmiyeh الخميس ١٨-٢-٢٠١٦كيف تدخل الجامعة في ألمانيا؟‏عاجل: تصادم بين 4 سيارات على طريق ⁧‫اليرزة‬⁩ صعودا بدانة الأطفال تجتاح العالم خلال 4 عقودأم تلد ابنتها على ضوء الهاتف بسبب […] أقراء المزيد من المصدر

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