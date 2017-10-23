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‏⁧‫السبهان‬⁩: لا يتوقع الارهابيون واذنابهم بإن اعمالهم لن يحاسبوا عليها 

Posted by on October 23, 2017 0 Comment

‏⁧‫السبهان‬⁩: لا يتوقع الارهابيون ومليشياتهم واذنابهم بإن اعمالهم لن يحاسبوا عليها اجتثاثهم حتمي وضرورة ملحه للعيش بأمن ومحبه وسلام زمن الحزم أخبار قد تهمكفارس سعيد:‏دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانعاجل: وسائل اعلام في صنعاء تزعم اسقاط طائرة تجسس امريكيةجريمة مروعة 🔴 ذبح لاجئة سورية وابنها في مصرالبيت الأبيض: الوقت لم يعد […] أقراء المزيد من المصدر

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