‏⁧‫عاجل‬⁩: إقليم ⁧‫كردستان‬⁩ يصدر قرار اتهام ضد 11 مسؤولا عراقيا 

عاجل: الادعاء العام في إقليم كردستان يصدر قرار اتهام ضد 11 مسؤولا عراقيا من بينهم نواب في البرلمان بتهم التحريض على العنف أخبار قد تهمكبرنامج احتفالات عيد مار شربل في بقاعكفرافارس سعيد:دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانعاجل: وسائل اعلام في صنعاء تزعم اسقاط طائرة تجسس امريكيةالكويت: حصيلة انفجار “اليخت” في […] أقراء المزيد من المصدر
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