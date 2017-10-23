‏⁧‫عاجل‬⁩: إقليم ⁧‫كردستان‬⁩ يصدر قرار اتهام ضد 11 مسؤولا عراقيا 

‏⁧‫عاجل‬⁩: الادعاء العام في إقليم ⁧‫كردستان‬⁩ يصدر قرار اتهام ضد 11 مسؤولا عراقيا من بينهم نواب في البرلمان بتهم التحريض على العنف ‏⁧‫‬⁩ أخبار قد تهمكبرنامج احتفالات عيد مار شربل في بقاعكفرافارس سعيد:‏دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانعاجل: وسائل اعلام في صنعاء تزعم اسقاط طائرة تجسس امريكيةالكويت: حصيلة انفجار “اليخت” في […] أقراء المزيد من المصدر