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‫السعودية‬⁩ تؤيد إنشاء الجبهة السياسية المعارضة الجديدة 

Posted by on October 23, 2017 0 Comment

‏”ام.تي.في.”: ⁧‫السعودية‬⁩ تؤيد إنشاء الجبهة السياسية المعارضة الجديدة ومن المتوقع أن يزور كل من فارس ⁧‫سعيد‬⁩ ورضوان ⁧‫السيد‬⁩ السعودية قريباً أخبار قد تهمكفارس سعيد:‏دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانعاجل: وسائل اعلام في صنعاء تزعم اسقاط طائرة تجسس امريكيةجريمة مروعة 🔴 ذبح لاجئة سورية وابنها في مصرالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما […] أقراء المزيد من المصدر

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