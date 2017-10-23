6 عمّال يفوزون بـ يانصيب قيمتها 16 مليون دولار.. اقتسموا المبلغ بينهم واتخذوا قرارات لا رجعة عنها

ربح 6 عمّال أستراليين في مقتبل العمر جائزة يانصيب كبرى قيمتها 16.4 مليون دولار. الفائزون وفق موقع قناة سكاي نيوز عربية قرروا عدم العودة إلى أعمالهم السابقة الشاقة التي تكبدوها أيام الفقر وبدء حياة جديدة بعد الثراء، وسداد ما بذمتهم من ديون فضلا عن شراء بيوت. وسيقتسمون المبلغ بينهم بالتساوي. واشترى العمال الذين يرفضون الكشف […] أقراء المزيد من المصدر