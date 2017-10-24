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إدارة ترامب ستفرض إجراءات فحص جديدة على اللاجئين

Posted by on October 24, 2017 0 Comment

ذكرت وثيقة لوزارة الخارجية الأمريكية اطلعت عليها رويترز أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستلزم كل اللاجئين اعتباراً من الأربعاء بتقديم معلومات بشأن أماكنهم خلال عشرة أعوام ماضية وهي ضعف المدة المطلوبة حالياً وذلك خلال عمليات فحص طلبات اللجوء للولايات المتحدة. وستتخذ الحكومة الأمريكية خطوة يقول المدافعون عن حقوق اللاجئين إنها ستوقف من الناحية الفعلية طلبات […] أقراء المزيد من المصدر

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