إدارة ترامب ستفرض إجراءات فحص جديدة على اللاجئين

ذكرت وثيقة لوزارة الخارجية الأمريكية اطلعت عليها رويترز أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستلزم كل اللاجئين اعتباراً من الأربعاء بتقديم معلومات بشأن أماكنهم خلال عشرة أعوام ماضية وهي ضعف المدة المطلوبة حالياً وذلك خلال عمليات فحص طلبات اللجوء للولايات المتحدة. وستتخذ الحكومة الأمريكية خطوة يقول المدافعون عن حقوق اللاجئين إنها ستوقف من الناحية الفعلية طلبات […] أقراء المزيد من المصدر