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اعتصام لاتحاد نقابات العمال واللقاء التشاوري طالب بتصحيح الأجور ومواجهة السياسة الضريبية

Posted by on October 24, 2017 0 Comment

نفذ الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان واللقاء التشاوري اعتصاما، عصر اليوم، في ساحة رياض الصلح، للمطالبة ب”تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى إلى مليون و200 ألف ليرة، وحماية التقديمات الاجتماعية ومواجهة السياسة الضريبية، وحماية حق السكن وإلغاء القانون التهجيري الأسود”، بمشاركة قيادات حزبية ونقابية وهيئات شبابية ونسائية وعمالية. عبد الله طالب رئيس الاتحاد كاسترو […] أقراء المزيد من المصدر

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