الحريري اجرى اتصالا بنظيره الاردني واتفقا على تسهيل دخول البطاطا إلى الأسواق الأردنية

أجرى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم اتصالا هاتفيا بنظيره الأردني هاني الملقي اتفقا خلاله على تسهيل دخول البطاطا اللبنانية إلى الأسواق الأردنية، على أن ينسق وزير الزراعة اللبناني غازي زعيتر مع نظيره الأردني لمتابعة الموضوع، من خلال إجراء الفحوص المخبرية اللازمة لجودة البطاطا اللبنانية المصدرة إلى الأردن. وكان الحريري استقبل ظهرا في السراي […] أقراء المزيد من المصدر