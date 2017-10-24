المشاريع في الجبل والجنوب كرمت طلاب دورتي الشيخين الهرري وحلبي: للتمسك بنهج الوسطية والاعتدال

أقام فرعا جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية في جبل لبنان والجنوب حفل تكريم وتسليم الجوائز لطلاب “دورة المحدث الشيخ عبد الله الهرري في حفظ القرآن الكريم والحديث” و”دورة الشهيد الشيخ نزار حلبي في حفظ المتون الشرعية”، في قاعة المركز الثقافي الإسلامي في وادي الزينة – إقليم الخروب، في حضور نائب رئيس الجمعية عبد الرحمن عماش والشيخ […] أقراء المزيد من المصدر