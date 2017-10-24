دعوات لاتهام ترامب أيضا بالتحرش

منتقدو الرئيس الأميركي يتساءلون، بعد موجة اتهامات التحرش التي طالت الكثيرين في هوليوود مؤخرا، لماذا لا يتم توجيه مثلها إلى ترامب بعد أن ذكرت أكثر من امرأة خلال حملته الانتخابية أنه تحرش بها؟ أخبار قد تهمكفيديو: إيفانكا ترامب تنشر مقطع فيديو لزوجها وهو يحمل ابنتهالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا الشمالية […] أقراء المزيد من المصدر