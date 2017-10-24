عاجل: توقيف سوري في بر الياس بجرم الإنتماء إلى تنظيمات إرهابية

أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة السوري مأمون.ج في بلدة برالياس – قضاء زحلة، بجرم الإنتماء إلى تنظيمات إرهابية، واعترف في التحقيق بقتاله مع جبهة النصرة ودخوله لبنان خلسة. أخبار قد تهمكحريق داخل شقة سكنية في وادي الزنيةعاجل 🔴 وفاة طفل غرقا ببركة مياه في حرار عكارفيديو: اشكال وتضارب على خلفية حادث سيارة في سليم سلامعاجل […] أقراء المزيد من المصدر