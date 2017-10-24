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عاجل: توقيف سوري نشل أوكرانية في محلة كاليري خباز

Posted by on October 24, 2017 0 Comment

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “وقعت في الآونة الأخيرة بعض عمليات نشل حقائب يد نسائية في محلة كاليري خباز وجوارها، كان آخرها نشل حقيبة عائدة إلى سيدة أوكرانية بتاريخ 20 من الجاري. نتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة تمكنت فصيلة الجديدة في وحدة الدرك الاقليمي من معرفة هوية ومكان […] أقراء المزيد من المصدر

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