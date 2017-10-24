عاجل: عسكري روسي يقتل 4 من زملائه في قاعدة بالشيشان

قتل عسكري تابع لقوات الحرس الوطني الروسي في الشيشان، اليوم الإثنين، 4 من زملائه قبل أن يتم تصفيته، وفق وسائل إعلام محلية. وذكرت خدمة الحرس الوطني الروسي في بيان نقله موقع قناة “روسيا اليوم” أن “الحادثة وقعت عند الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي (13:00 ت.غ) في مقر الوحدة جنوبي الشيشان (إحدى جمهوريات روسيا الاتحادية)”. ولم تكشف […] أقراء المزيد من المصدر