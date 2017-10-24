عاجل: 3 جرحى نتيجة صدم على اوتوستراد الزلقا

3 جرحى نتيجة صدم على اوتوستراد الزلقا المسلك الغربي و حركة المرور ناشطة في المحلة أخبار قد تهمكتوقيف 3 اشخاص على حاجز ضهر البيدر وضبط مخدرات بحوزتهمالافراج عن 3 أشخاص أوقفهم الجيش أمس في الشيخ محمدحريق داخل شقة سكنية في وادي الزنيةعاجل: توقيف 3 سوريين بجرم الانتماء الى النصرة وتزوير واستعمال مزوراحباط محاولة تسلل […] أقراء المزيد من المصدر