أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”، عن اصابة 4 أشخاص، في حادث سير وقع على طريق بطرام. وعمل الصليب الاحمر على نقلهم الى مستشفى الكورة للمعالجة. وفتحت الاجهزة الامنية تحقيقا بالحادث. أخبار قد تهمكعاجل: تصادم بين 4 سيارات على طريق اليرزة صعودا حريق داخل شقة سكنية في وادي الزنيةالادعاء على 4 أشخاص في جرم الانتماء الى تنظيم ارهابي 4 […] أقراء المزيد من المصدر
Home » اخبار عاجلة » عاجل: 4 جرحى في حادث سير على طريق بطرام
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
No comments yet... Be the first to leave a reply!