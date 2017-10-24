عاجل: 4 جرحى في حادث سير على طريق بطرام

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”، عن اصابة 4 أشخاص، في حادث سير وقع على طريق بطرام. وعمل الصليب الاحمر على نقلهم الى مستشفى الكورة للمعالجة. وفتحت الاجهزة الامنية تحقيقا بالحادث. أخبار قد تهمك‏عاجل: تصادم بين 4 سيارات على طريق ⁧‫اليرزة‬⁩ صعودا حريق داخل شقة سكنية في وادي الزنيةالادعاء على 4 أشخاص في جرم الانتماء الى تنظيم ارهابي 4 […] أقراء المزيد من المصدر