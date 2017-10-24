عون هنأ الجامعة الاميركية بتصنيفها أولى بين الجامعات العربية ويفتتح السنة القضائية يوم الجمعة

يفتتح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الثالثة والنصف بعد ظهر يوم الجمعة المقبل، السنة القضائية 2017-2018 تحت شعار “باسم الشعب تبنى الدولة”، خلال احتفال يقام في قاعة “الخطى الضائعة” في قصر العدل في بيروت، يحضره رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وأركان الدولة، ووزراء ونواب وسفراء وشخصيات، إضافة الى الجسم القضائي. […] أقراء المزيد من المصدر