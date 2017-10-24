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فيديو.. الرئيس الفرنسي في مأزق شديد الحرج أمام ضيوفه.. ماذا حدث ؟

Posted by on October 24, 2017 0 Comment

تعرض الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون الى موقف شديد الحرج أمام ضيوفه بسبب كلبه المعروف بـ “نيمو”، وذلك خلال استقبال الرئيس الفرنسي ضيوفه داخل قصر الإليزيه، وكان الموقف المحرج هو حينما رفع الكلب إحدى قوائمه ليقضي حاجته . وأثار فعل”نيمو” ، ضحك رئيس فرنسا وثلاثة من أعضاء حكومته على ما أظهر شريط فيديو بثته محطة “أل […] أقراء المزيد من المصدر

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