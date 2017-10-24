فيديو : انسحاب ناشطة يمنية على الهواء مباشرة خلال مشادة كلامية مع محلل سعودي

هاجم محلل سياسي وأمني سعودي ناشطة يمنية في مداخلة عبر برنامج حديث الخليج على قناة الحرة ما دفعها للانسحاب على الهواء مباشرة. وجاء هجوم المحلل السياسي اللواء ركن المتقاعد الدكتور زايد العمري، على الناشطة والصحفية اليمنية منى صفوان بعد اتهامها المملكة بارتكاب تجاوزات بحق الشعب اليمني، وكذلك اتهامها لقوات التحالف بعدم نصرة الشعب اليمني، متجاهلة […] أقراء المزيد من المصدر