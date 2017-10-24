فيديو.. زبون يقتل حلاقاً بسيخٍ في قلبه لأن التسريحة لم تعجبه..لاحقه وقضى عليه بـ3 ضربات

قتل أحد الأشخاص حلاقاً في قرية “بيرفومايسكوي” بموسكو الجديدة، بعدما غضب منه لأنه قص له شعره بطريقة كلاسيكية لقاء 200 روبل ( أقل من 4 دولارات)، ولم تعجبه. وزار القاتل قبل يوم من وقوع الجريمة صالون الحلاقة لقص شعره وخرج من هناك ممتعضاً. وفي اليوم التالي عاد إلى الصالون، وطالب بتصحيح التسريحة وبعد تلاسن مع […] أقراء المزيد من المصدر