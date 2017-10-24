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فيديو.. زبون يقتل حلاقاً بسيخٍ في قلبه لأن التسريحة لم تعجبه..لاحقه وقضى عليه بـ3 ضربات

Posted by on October 24, 2017 0 Comment

قتل أحد الأشخاص حلاقاً في قرية “بيرفومايسكوي” بموسكو الجديدة، بعدما غضب منه لأنه قص له شعره بطريقة كلاسيكية لقاء 200 روبل ( أقل من 4 دولارات)، ولم تعجبه. وزار القاتل قبل يوم من وقوع الجريمة صالون الحلاقة لقص شعره وخرج من هناك ممتعضاً. وفي اليوم التالي عاد إلى الصالون، وطالب بتصحيح التسريحة وبعد تلاسن مع […] أقراء المزيد من المصدر

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