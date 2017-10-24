فيديو: شخص يقذف ترامب بأعلام روسية داخل الكونغرس

http://24.ae/images/Articles/b0d9bfe0-a35f-428d-9b88-6185b3d3c252.mp4 تمكن شخص من الاقتراب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، داخل مبنى الكونغرس رغم الإجراءات الأمنية القائمة، ورماه بأعلام روسية صغيرة. وصاح الرجل بالرئيس الأمريكي وهو على بعد أمتار منه “ترامب يعني الخيانة”، إلا أن ترامب أكمل طريقه بشكل عادي برفقة السناتور ميتش ماكونيل. وأضاف الرجل بعد أن ألقى عناصر شرطة مبنى الكابيتول القبض […] أقراء المزيد من المصدر