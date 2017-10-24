فيلم «الأرز والفولاذ»… قصة مدينة تتغيِّر هويتها

يُعرض في بيروت فيلمان لافتان يشتركان في معالجتهما فكرة الصمود. “الأرز والفولاذ» يسلّط الضوء على ضرورة الحفاظ على الأبنية التراثية في العاصمة اللبنانية في مواجهة الأبراج الضخمة، و”طريق النحل» ينشد الحب في مدن تعاني ويلات الحرب. تعرض سينما “متروبوليس أمبير– صوفيل» في الأشرفية ببيروت فيلم “الأرز والفولاذ» Le Cèdre et l’Acier الذي يتناول البُعدين الإنساني […] أقراء المزيد من المصدر