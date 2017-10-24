كتلة المستقبل نوهت بإقرار الموازنة: كلام روحاني مرفوض لان لبنان دولة عربية مستقلة ترفض اي وصاية

عقدت كتلة “المستقبل” النيابية اجتماعها في “بيت الوسط”، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، وعرضت الأوضاع من مختلف جوانبها، وأصدرت في نهاية الاجتماع بيانا تلاه النائب محمد الحجار ونوهت فيه الكتلة وأشادت ب”الموقف الوطني والشجاع للرئيس سعد الحريري”، مؤكدة على “موقفه هذا المستنكر للتصريح الذي أدلى به الرئيس حسن روحاني بأن لا قرار حاسما في لبنان من […] أقراء المزيد من المصدر