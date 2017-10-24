مؤتمر رؤساء الجامعات الفرنكفونية اختتم أعماله سابوران: تناول قضايا تمويل البحث العلمي ومدى جودته وتطوره

اختتم المؤتمر العاشر لرؤساء الجامعات الفرنكفونية في الشرق الأوسط COMFREMO أعماله اليوم، في جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان AUL – بيروت، بمشاركة 48 رئيس جامعة من 13 بلدا. سابوران وتحدث المدير الإقليمي للوكالة الجامعية للفرنكفونية إرفيه سابوران فقال: “إن الجمعية العامة لمؤتمر رؤساء الجامعات الفرنكوفونية في الشرق الأوسط تشكل في كل مرة فعالية أساسية […] أقراء المزيد من المصدر