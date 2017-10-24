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مصرع ٧ اشخاص اثر انهيار سقف منزل شمال باكستان 

Posted by on October 24, 2017 0 Comment

اسلام آباد في 23 أكتوبر/ بنا / لقى سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب ستة آخرون بجروح اليوم اثر انهيار سقف أحد المنازل في مقاطعة “باجور” القبلية شمال غرب باكستان. وذكر مسئول في الإدارة الحكومية المحلية الباكستانية في تصريح صحفي أن الحادث نجم بسبب انهيار سور المنزل المنكوب وأدى إلى انهيار سقفه، مشيراً إلى أن […] أقراء المزيد من المصدر

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