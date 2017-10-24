نتائج المباراة الخطية في الخدمة المدنية لتعيين مفتشين معاونين في ملاك المفتشية العامة التربوية

للحصول على النتائج إنقر هنا ستصدر بعد قليل نتائج المباراة الخطية لتعيين مفتشين معاونين في ملاك المفتشية العامة التربوية في التفتيش المركزي أخبار قد تهمكابراج اليوم السبت 12-8-2017 حظك اليوم السبت توقعات الابراج 12 اغسطس 2017 Abraj Alyawmهذه نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة البكالوريا ٍSV SG العلوم العامة علوم الحياة SE LH الاجتماع والاقتصاد الآداب […] أقراء المزيد من المصدر