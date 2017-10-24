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نتائج المباراة الخطية في الخدمة المدنية لتعيين مفتشين معاونين في ملاك المفتشية العامة التربوية

Posted by on October 24, 2017 0 Comment

للحصول على النتائج إنقر هنا ستصدر بعد قليل نتائج المباراة الخطية لتعيين مفتشين معاونين في ملاك المفتشية العامة التربوية في التفتيش المركزي أخبار قد تهمكابراج اليوم السبت 12-8-2017 حظك اليوم السبت توقعات الابراج 12 اغسطس 2017 Abraj Alyawmهذه نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة البكالوريا ٍSV SG العلوم العامة علوم الحياة SE LH الاجتماع والاقتصاد الآداب […] أقراء المزيد من المصدر

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