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نتائج المباراة الخطية لتعيين مفتشين معاونين في ملاك المفتشية العامة التربوية في التفتيش المركزي

Posted by on October 24, 2017 0 Comment

سننشر النتيجة فور صدورها ستصدر بعد قليل نتائج المباراة الخطية لتعيين مفتشين معاونين في ملاك المفتشية العامة التربوية في التفتيش المركزي أخبار قد تهمكهذه نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة البكالوريا ٍSV SG العلوم العامة علوم الحياة SE LH الاجتماع والاقتصاد الآداب والإنسانياتاليكم نتائج امتحانات التعليم المهني والتقني في لبنانابراج اليوم السبت 12-8-2017 حظك اليوم السبت […] أقراء المزيد من المصدر

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