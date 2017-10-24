سننشر النتيجة فور صدورها ستصدر بعد قليل نتائج المباراة الخطية لتعيين مفتشين معاونين في ملاك المفتشية العامة التربوية في التفتيش المركزي أخبار قد تهمكهذه نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة البكالوريا ٍSV SG العلوم العامة علوم الحياة SE LH الاجتماع والاقتصاد الآداب والإنسانياتاليكم نتائج امتحانات التعليم المهني والتقني في لبنانابراج اليوم السبت 12-8-2017 حظك اليوم السبت […] أقراء المزيد من المصدر