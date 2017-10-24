نقابة اطباء طرابلس أسفت لما أصاب سيدة خلال الولادة: نحتفظ بحق الدفاع عن سمعة كل طبيب

أسفت نقابة أطباء لبنان – طرابلس في بيان، لما “أصاب السيدة فرح كروم خلال الولادة”، متمنية لها “الشفاء العاجل”. كما تمنت النقابة “عدم التعرض للجسم الطبي قبل صدور تقرير علمي عن لجنة التحقيقات المهنية في نقابة أطباء لبنان – طرابلس”، مؤكدة احتفاظها ب”حق الدفاع عن سمعة كل طبيب يتعرض لتشويه معنوي أو تشهير دون سند […] أقراء المزيد من المصدر