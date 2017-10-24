‏ضبط سيارة مفخخة بـمادة شديدة الانفجار في على أطراف اللاذقية

‏ضبط سيارة مفخخة بـ50 كيلو من مادة السيفور شديدة الانفجار في ضاحية تشرين على أطراف مدينة اللاذقية.۔ أخبار قد تهمكفيديو.. أمريكا تفرج عن مقطع فيديو لتجارب نووية سرية قبل 50 سنةﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻟﻼﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﻘﻴﺎﻣﻬﻤﺎ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺳﻠﺐ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﺴﻼﺡفرنسا تعتزم السماح للاجئين من الاردن بالدخول إليهمنع وسحب كليب ميريام كلينك وهذه الغرامة بحال المخالفةالحرك: الروائح المنبعثة […] أقراء المزيد من المصدر