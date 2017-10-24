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‏ ابتداءً من اليوم.. رؤساء البلديات مخولون بإصدار رخص بناء 150 متراً   

Posted by on October 24, 2017 0 Comment

‏أعطى وزير الداخلية والبلديات الصلاحية لرؤساء البلديات لإصدار رخص بناء 150 متراً ‏ ابتداءً من اليوم ولغاية الحادي والثلاثين من آذار 2018. أخبار قد تهمكفارس سعيد:‏دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانجريمة مروعة 🔴 ذبح لاجئة سورية وابنها في مصراحمد شاهين: […] أقراء المزيد من المصدر

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