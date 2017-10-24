‏ ابتداءً من اليوم.. رؤساء البلديات مخولون بإصدار رخص بناء 150 متراً   

أعطى وزير الداخلية والبلديات الصلاحية لرؤساء البلديات لإصدار رخص بناء 150 متراً ابتداءً من اليوم ولغاية الحادي والثلاثين من آذار 2018. أخبار قد تهمكفارس سعيد:دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانجريمة مروعة 🔴 ذبح لاجئة سورية وابنها في مصراحمد شاهين: […] أقراء المزيد من المصدر
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