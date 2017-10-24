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30 مليون دولار منحة استرالية لليونيسف لتعليم الأطفال في لبنان كوسغروف: ما نقوم به يمثل أولوية لحكومتنا

Posted by on October 24, 2017 0 Comment

أعلنت حكومة أستراليا عن مساهمة قدرها 30 مليون دولار لليونيسف، لزيادة فرص حصول الأطفال الأكثر حاجة على فرص التعليم خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتعزيز نظام التعليم الرسمي اللبناني من خلال دعم استراتيجية “الوصول الى جميع الأطفال بالتعليم” (RACE). جاء ذلك خلال زيارة الحاكم العام لأستراليا بيتر كوسغروف والسيدة كوسغروف الى مدرسة برج حمود الثانية الرسمية […] أقراء المزيد من المصدر

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