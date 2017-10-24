الشبكة السورية : 350 ألف مدني محاصرين في الغوطة الشرقية رغم اتفاقية خفض التَّصعيد مع روسيا قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم تحت عنوان “حصار غوطة دمشق الشرقية شكل من أشكال العقوبات الجماعية” أنَّ ما لايقل عن350 ألف مدني لا يزالون محاصرين على الرغم من اتفاقية خفض التَّصعيد مع روسيا. بحسب التقرير […] أقراء المزيد من المصدر