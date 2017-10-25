أردوغان يهدد الأكراد في عفرين: قد نهاجمهم في أي وقت

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن العملية العسكرية التي تجريها قوات بلاده بمحافظة “إدلب» السورية، حققت نتائجها إلى حد كبير، وأن أمام تركيا الآن موضوع مدينة “عفرين» بريف حلب. وأكد أردوغان في كلمة ألقاها خلال اجتماع كتلة حزبه “العدالة والتنمية» في البرلمان أمس، أن تركيا لا يمكنها تقديم أي تنازلات أمام التطورات التي تشهدها […] أقراء المزيد من المصدر