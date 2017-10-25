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 “الحرش الجنسي” وصل الى بوش الأب.. وهو يعتذر “

Posted by on October 25, 2017 0 Comment

ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الأربعاء، أن الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب اعتذر عن تصرف قُهم أنه تحرش جنسي بحق الممثلة هيذر ليند. وقالت الصحيفة إنها تلقت بيانا من بوش الأب يعتذر فيه للممثلة التي زعمت أنه تحرش فيها أثناء التقاط صورة جماعية لعدد من الأشخاص ومن ضمنهم زوجته باربرة. وأوضح الرئيس الأسبق البالغ […] أقراء المزيد من المصدر

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