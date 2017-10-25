تمنى وزير الاعلام ملحم الرياشي “على وسائل الاعلام كافة عدم تناول قضية اللبنانيين المخطوفين في العراق ضمانا لسلامتهم”. وقال في بيان اليوم: “نزولا عند رغبة أهالي اللبنانيين الثلاثة المخطوفين في العراق، نتمنى على وسائل الاعلام عدم تناول هذا الموضوع حفاظا على سلامة المخطوفين ومراجعة أهلهم في اي شأن يرتبط بهذه القضية”. أخبار قد تهمكحفل استقبال […] أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » الرياشي تمنى على وسائل الاعلام عدم تناول قضية اللبنانيين المخطوفين في العراق ضمانا لسلامتهم
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
No comments yet... Be the first to leave a reply!