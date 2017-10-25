الرياشي تمنى على وسائل الاعلام عدم تناول قضية اللبنانيين المخطوفين في العراق ضمانا لسلامتهم

تمنى وزير الاعلام ملحم الرياشي “على وسائل الاعلام كافة عدم تناول قضية اللبنانيين المخطوفين في العراق ضمانا لسلامتهم”. وقال في بيان اليوم: “نزولا عند رغبة أهالي اللبنانيين الثلاثة المخطوفين في العراق، نتمنى على وسائل الاعلام عدم تناول هذا الموضوع حفاظا على سلامة المخطوفين ومراجعة أهلهم في اي شأن يرتبط بهذه القضية”. أخبار قد تهمكحفل استقبال […] أقراء المزيد من المصدر