آخر الأخبار
Home » لبنان » الرياشي تمنى على وسائل الاعلام عدم تناول قضية اللبنانيين المخطوفين في العراق ضمانا لسلامتهم

الرياشي تمنى على وسائل الاعلام عدم تناول قضية اللبنانيين المخطوفين في العراق ضمانا لسلامتهم

Posted by on October 25, 2017 0 Comment

تمنى وزير الاعلام ملحم الرياشي “على وسائل الاعلام كافة عدم تناول قضية اللبنانيين المخطوفين في العراق ضمانا لسلامتهم”. وقال في بيان اليوم: “نزولا عند رغبة أهالي اللبنانيين الثلاثة المخطوفين في العراق، نتمنى على وسائل الاعلام عدم تناول هذا الموضوع حفاظا على سلامة المخطوفين ومراجعة أهلهم في اي شأن يرتبط بهذه القضية”. أخبار قد تهمكحفل استقبال […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com