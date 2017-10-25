اللجنة الفلسطينية لمتابعة ملف المطلوبين بحثت في الآلية المفترضة لإجراء المسح التفصيلي للمطلوبين في عين الحلوة

عقدت اللجنة الفلسطينية لمتابعة ملف المطلوبين المنبثقة عن القيادة السياسية الفلسطينية في لبنان، اجتماعها الدوري في مقر القيادة العامة بمخيم مار الياس في بيروت، الذي تركز على “الآلية المفترضة لإجراء المسح التفصيلي للمطلوبين في مخيم عين الحلوة”. وأفاد بيان أنه “تم الاتفاق على البدء بإجراء المسح مطلع الاسبوع المقبل على أن يتم تحديد نقاط لاستقبال […] أقراء المزيد من المصدر