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اللجنة الفلسطينية لمتابعة ملف المطلوبين بحثت في الآلية المفترضة لإجراء المسح التفصيلي للمطلوبين في عين الحلوة

Posted by on October 25, 2017 0 Comment

عقدت اللجنة الفلسطينية لمتابعة ملف المطلوبين المنبثقة عن القيادة السياسية الفلسطينية في لبنان، اجتماعها الدوري في مقر القيادة العامة بمخيم مار الياس في بيروت، الذي تركز على “الآلية المفترضة لإجراء المسح التفصيلي للمطلوبين في مخيم عين الحلوة”. وأفاد بيان أنه “تم الاتفاق على البدء بإجراء المسح مطلع الاسبوع المقبل على أن يتم تحديد نقاط لاستقبال […] أقراء المزيد من المصدر

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